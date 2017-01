Elf redenen waarom PSV kampioen wordt

De achterstand is groot, maar PSV heeft wel voor zwaardere opgaves gestaan. Sterker nog, er zijn 11 goede redenen waarom PSV in mei alsnog kampioen van Nederland wordt.



* Kampioen worden, dat doe je vooral door uitwedstrijden te winnen. En daarin is PSV gewoon de beste. PSV verloor in 2016 zelfs geen enkele uitwedstrijd in de competitie (13x winst en 4x gelijk).

* PSV is hiermee de 3de ploeg die zo iets presteert na SC Enschede (in 1956) en Ajax (2x in 1992 en 1995).

* PSV had ontegenzeggelijk een 'herfstdipje'. Maar de Eindhovenaren waren wel de ploeg die over HEEL 2016 meer punten pakte, dan welke andere Eredivisieploeg dan ook (80, twee meer dan Ajax).

* De lage stand van PSV komt vooral door de slechte thuisvorm (PSV verloor al negen punten in acht thuiswedstrijden dit seizoen, evenveel als in de 17 thuiswedstrijden van 2015/16). Dat kán gewoon niet blijven voortduren.



* Ook goed: PSV versterkte zich de afgelopen weken met Chelsea's Marco van Ginkel die deze week in een oefenwedstrijd tegen het Duitse SC Freiburg meteen scoorde. Hij brengt meer scorend vermogen. Vorig seizoen scoorde Van Ginkel - toen ook als huurling - liefst 8x voor PSV.

* Maar hij brengt ook succes: MET Van Ginkel in de ploeg won PSV in 2016 85% van de wedstrijden tegen slechts 62% ZONDER hem.

* PSV steunt op een ijzersterke verdediging. In zeventien wedstrijden incasseerde de ploeg slechts acht tegentreffers. Zo'n verdediging is de basis waarop kampioensploegen worden gebouwd.

* Luuk de Jong brandt van verlangen om zich te revancheren. De topscorer van vorig jaar kende een doelpuntendroogte van 910 minuten in alle competities en schoot tussendoor zelfs 37 keer achter elkaar op doel zonder te scoren. Dat gaat hem nooit meer gebeuren.

* PSV wéét wat het is om kampioen te worden. In grote tegenstelling tot de selecties van Ajax en PSV weten de PSV-spelers wat er voor nodig is om tot de eindstreep door te gaan. Is dat belangrijk? Denk maar eens aan De Graafschap-Ajax van afgelopen seizoen.

* PSV heeft - met afstand - de grootste selectie. Alle posities bij de Eindhovenaren zijn 'minimaal' dubbel bezet.

* En de meest simpele reden van allemaal: PSV heeft gewoon de beste ploeg van Nederland!



