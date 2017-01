Real Madrid profiteert op social media van prijzenregen

Regerend wereldkampioen Real verwelkomde in het afgelopen kalenderjaar 34,4 miljoen nieuwe volgers op alle social media-kanalen. Dat blijkt uit onderzoek van het statistiekenbureau RESULT Sports. FC Barcelona volgt de Madrilenen met 30,4 miljoen nieuwe volgers.



FC Barcelona bleek uit onderzoek van Forbes in juli 2016 nog de club met de meeste volgers: totaal 145 miljoen. Real beschikte toen nog over 141 miljoen volgers. Dat verschil lijkt nu kleiner te zijn geworden, gezien de groei die Real heeft doorgemaakt, maar RESULT Sports meldt de huidige stand van zaken niet in het onderzoek.



Van de Nederlandse clubs heeft Ajax de meeste nieuwe volgers gekregen in het afgelopen kalenderjaar: 696.705. PSV (329.282) en Feyenoord (263.064) volgen op ruime afstand van de huidige nummer twee in de Eredivisie. FC Twente (56.986) en AZ (50.973) staan bijna onderaan de lijst van 150 Europese clubs die RESULT Sports meenam in het onderzoek.