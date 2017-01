Oliseh: "Wie zou nou géén trainer van Ajax willen zijn?"

Of Ajax ooit bij Oliseh aanklopt is nog de vraag, maar de voormalig bondscoach van Nigeria staat er zeker open voor. "Wie zou nou géén trainer van Ajax willen zijn?", zegt Oliseh tegen Voetbal International. "Daar zou niemand nee tegen zeggen. Maar over dat soort ambities hoeven we het nu niet te hebben. Ik wil Fortuna Sittard vooruit helpen en daar gaat al mijn aandacht naar uit."



In zijn tijd bij Ajax dacht Oliseh er al aan om na zijn actieve carrière trainer te worden. "Ik weet nog goed dat een groepje spelers uit het tweede elftal met de A-selectie mocht meetrainen. Ik stond versteld van hun hoge niveau. Natuurlijk moesten ze op diverse vlakken nog stappen maken, maar op tactisch gebied konden al die jonge gasten prima mee. Dat was een direct gevolg van de manier waarop er bij Ajax wordt opgeleid."



"Heel fascinerend vond ik dat. Die club is zo professioneel, van het eerste elftal tot de jongste jeugd. Ik kende natuurlijk al de grote naam van hun jeugdopleiding. Maar toen maakte ik persoonlijk mee wat het effect kan zijn van het werken volgens een goede visie. Ik heb mijn ogen en oren heel goed open gehouden in die tijd. En ik besloot dat ik na mijn spelerscarrière trainer wilde worden", besluit de nieuwe trainer van Fortuna Sittard.