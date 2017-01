Van den Herik: "Het wordt wel tijd dat wij kampioen worden"

Voor de aflevering van Andere Tijden Sport over de voorlopig laatste landstitel van Feyenoord in 1999 verbreekt Van den Herik het stilzwijgen. "Omdat het het laatste kampioenschap, tot op heden, van Feyenoord is. En het was ook een fantastisch elftal. Goeie jongens. Een goeie herinnering. En toen Leo Beenhakker mij vroeg, dacht ik: waarom niet?", aldus Van den Herik.



De ex-voorzitter mist zijn functie bij Feyenoord niet. "Nee, nooit. Feyenoord is een mooie tijd geweest, maar het leven gaat verder. Ik heb er geen heimwee naar, hoor", zegt Van den Herik, die het kampioensfeest van 1999 nog goed kan herinneren. "Het is geweldig om al die spelers te zien. En om het publiek te horen. En het is daarom ook wel een beetje triest dat je nu al in 2016 bent. Of 2017 zelfs. Dat je dat publiek niet meer hebt kunnen geven. Ik denk dat het wel tijd wordt dat wij kampioen worden."