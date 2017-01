Kan Aké zich al meten met Azpilicueta, Luiz en Cahill?

Aké (21) werd in 2011 door Chelsea overgenomen van Feyenoord (jeugd). Eind december 2012 debuteerde de verdediger voor het eerste elftal van The Blues, als invaller in het competitieduel met Norwich City. Aké was toen pas zeventien jaar. Sinds dat moment speelde hij nog elf duels voor Chelsea in alle competities. Tussendoor werd Aké drie keer verhuurd: aan Reading, Watford en Bournemouth. Bij Reading speelde de verdediger vijf keer. Vorig seizoen bij Watford groeide Aké uit tot een vaste waarde. Als linksback speelde hij 28 wedstrijden.



Valse start

Dit seizoen mocht Aké ervaring opdoen bij Bournemouth. In eerste instantie had manager Eddie Howe weinig oog voor hem. In de eerste elf wedstrijden kwam Aké tot dertien minuten in de Premier League. Op 19 november kreeg Aké zijn eerste basisplaats bij Bournemouth in de Premier League. De huurling begon als centrale verdediger. Howe besloot het centrale duo Simon Francis en Steve Cook uit elkaar te halen en Francis rechtsback te zetten. Zo kwam er een plek vrij voor Aké.



Direct in die competitiewedstrijd tegen Stoke City maakte Aké de enige goal van de wedstrijd, met een kopbal: 0-1. Howe gaf daarna het vertrouwen aan de huurling, die op 4 december ook de winnende goal maakte in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (4-3). Aké scoorde uiteindelijk drie keer voor Bournemouth, maar tegen Southampton bleek zijn goal slechts voor de statistieken (1-3). Met Aké in de basis won Bournemouth vier keer en verloor vier keer. Tegen Arsenal pakte de formatie van Howe een punt: 3-3. Aké ontbrak op Tweede Kerstdag tegen Chelsea (3-0), omdat hij als contractspeler niet tegen zijn werkgever mocht spelen.



Overtuigd

Als basisspeler van Bournemouth overtuigde Aké Chelsea dus van zijn kwaliteiten. "We hebben Nathan teruggehaald omdat hij heeft laten zien klaar te zijn voor Chelsea", vertelde Conte op clubsite van Chelsea. "Chelsea is zijn thuis. In de laatste seizoenen heeft hij bij Watford en Bournemouth getoond dat hij het verdient om bij een grote club als Chelsea te spelen."

Conte laat de lijstaanvoerder in de Premier League sinds oktober met een driemans defensie spelen (3-4-2-1). In die verdediging ligt ook een mogelijke rol voor Aké. Niet alleen voor de centrale positie. "Hij kan ook op links uit de voeten. Zo geeft hij me meer opties en moeten we op de training zien hoe hij de plek op de linkervleugel gaat invullen", verklaarde Conte.



Concurrentie

De Italiaan kiest voor de driemans defensie van zijn team vooral voor Cesar Azpilicueta, David Luiz en Gary Cahill, terwijl John Terry, Kurt Zouma, Marcos Alonso en Aké kandidaten zijn voor die posities. Omdat Azpilicueta, Luiz en Cahill de meeste speeltijd hebben gekregen, zijn hun statistieken in de Premier League door Opta Sports vergeleken met de statistieken van Aké. Omdat de Nederlander minder minuten heeft gemaakt dan zijn drie teamgenoten bij Chelsea zijn de cijfers omgerekend naar 'per 90 minuten'. Om zo een nauwkeuriger beeld te krijgen.

Speler Speelminuten Passes P90 Passnauwkeurigheid Aké 733 42 88% Cahill 1794 51 88% David Luiz 1440 44 82% Azpilicueta 1800 62 88%

Aké kwam minder vaak in actie dan Cahill, David Luiz en Azpilicueta, maar kan zich wat betreft passnauwkeurigheid meten met zijn nieuwe teamgenoten. De Nederlander kan in vergelijking met de Braziliaan David Luiz zelfs betere cijfers overleggen. Dat geldt ook in de onderstaande tabel wat betreft het aantal gewonnen persoonlijke duels. Daarin overtreft Aké ook Azpilicueta.

Speler Persoonlijke duels P90 Winstpercentage duels P90 Tackles

P90 Intercepties P90 Aké 8.0 65% 2.2 1.1 Cahill 7.2 67% 1.5 1.4 David Luiz 6.8 56% 1.2 1.6 Azpilicueta 9.0 62% 2.5 2.1

Ondanks dat Aké met zijn lengte (1.80 meter) niet tot de grootste verdedigers van de Premier League hoort, blijkt hij wel een hoger winstpercentage te hebben in luchtduels dan David Luiz (1.89). Cahill (1.93) springt er in onderstaande tabel bovenuit. Bij het aantal uitverdedigende acties moet rekening worden gehouden met het feit dat Aké bij een club als Bournemouth meer defensief werk moet verrichten dan de verdedigers bij een club als Chelsea. Zo moet dus ook blijken of Aké zijn prima statistieken kan volhouden op een hoger niveau. En of hij Conte kan overtuigen om Azpilicueta, David Luiz of Cahill in te wisselen voor de in Engeland geprezen Baby Gullit.



Speler Uitverdedigende acties Luchtduels P90 Winstpercentage luchtduels Aké 9.0 4.3 54% Cahill 4.5 4.0 66% David Luiz 4.8 3.1 47% Azpilicueta 3.4 3.7 58%