'Van der Wiel kan ook naar Premier League'

Gregory van der Wiel leek te kiezen voor het grote geld in de Arabische Emiraten, maar mogelijk zijn het toch niet de Arabieren die zijn handtekening gaan krijgen. De oud-verdediger van Ajax kan in de tweede speelhelft van het seizoen in Engeland actief zijn.

Volgens O JOGO zou Hull City Van der Wiel graag willen huren van zijn club Fenerbahce. De club heeft het dit seizoen moeilijk in de Premier League en de rechtsback moet de club het juiste steuntje in de rug geven. Naast The Tigers zou ook Sporting Portugal, de werkgever van Nederlanders Luc Castaignos, Marvin Zegelaar en Bas Dost, interesse in de 46-voudig international hebben.