Trainer West Ham: "Payet wil vertrekken"

"Ik heb een situatie met een speler, het gaat om Payet. Hij wil vertrekken", geeft Bilic volgens Engelse media aan op de persconferentie van West Ham United. "We hebben aangegeven dat we onze sterspelers niet willen verkopen, maar Payet wil niet meer voor ons spelen. We gaan hem echter niet verkopen."



Naar verluidt zou Olympique Marseille de Franse middenvelder, die in het verleden al voor de club uit Marseille speelde, graag willen terughalen. The Telegraph meldt dat West Ham een eerste bod van de Franse club van zo'n 23 miljoen euro zou hebben afgewezen. Op het EK in eigen land was Payet meerdere malen belangrijk voor zijn land door onder andere te scoren tegen Roemenië en Albanië.