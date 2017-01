'West Bromwich aast op Belg Benteke'

Christian Benteke werd in de zomer van 2015 door Liverpool overgenomen van Aston Villa. De Belgische spits moest de nieuwe smaakmaker van The Reds worden, maar slaagde daar niet in. De club deed hem een jaar later alweer van de hand en verkocht hem een Crystal Palace. Nu, een jaar na zijn overgang naar de nummer zeventien van de Premier League, kan Benteke opnieuw een transfer maken.