Elf redenen waarom Ajax kampioen wordt

Die vijf puntjes achterstand, daar ligt niemand in Amsterdam wakker van. Sterker nog, er zijn 11 goede redenen waarom Ajax in mei alsnog kampioen van Nederland wordt.



* Bij 3 van de laatste 4 landstitels ging Ajax - net als nu - steeds met een puntenachterstand de winterstop in. In 2010/11 bedroeg de achterstand 6 punten, in 2011/12 waren het 5 punten en in 2012/13 'slechts' 3 punten.

* Ajax is AJAX weer. Dit seizoen schoot de ploeg van Peter Bosz per wedstrijd gemiddeld meer op doel dan in ieder volledig Eredivisieseizoen onder leiding van Frank de Boer.

* Volgens sportdatabedrijf Opta kwam Ajax in de eerste seizoenshelft tot meer schoten (347) en meer 'schoten op doel' (132) dan al die andere 17 Eredivisieploegen.



* Wat Ajax kan, bleek weer eens in de oefenwedstrijd tegen de 'nummer twee' van de Bundesliga, RB Leipzig. Het werd maar liefst 5-1, onder meer dankzij drie goals van Amin Younes. Younes schoot in de eerste seizoenshelft vaker op doel zonder te scoren dan alle andere Eredivisiespelers (34 keer). Aan die trent lijkt dus een einde te zijn gekomen.

* Ajax heeft 37 punten gepakt in de eerste 17 duels, vier minder dan vorig seizoen na evenveel wedstrijden (toen 41). Dat verschil zit 'm in die rare start van augustus, toen Ajax thuis verloor van Willem II en gelijkspeelde tegen Roda JC. Zonder die rare fratsen hadden de Amsterdammers nu dus al naast Feyenoord gestaan.

* Laat de naam "De Graafschap" vallen in Amsterdam en ieder Ajacied weet één ding zeker: DAT NOOIT MEER.

* Feyenoord is al zóóóóó lang geen kampioen meer geworden, dat in Rotterdam eigenlijk niemand écht in een titel gelooft. Als de druk groot wordt, bezwijkt Feyenoord vanzelf wel eens een keertje. En PSV? Die staan gewoon te ver achter.

* Aanvoerder Davy Klaassen gaat er álles aan doen om voor zijn vertrek naar een grote buitenlandse club, Ajax kampioen te maken. Klaassen maakte al 9 competitiedoelpunten in de eerste seizoenshelft, het hoogste aantal voor een Ajacied sinds Miralem Sulejmani in het seizoen 2011/12 (11 goals).

* Ajax heeft zo'n sterke selectie, dat de club rustig twee topspelers durfde te laten gaan: Nemanja Gudelj verhuisde naar de Chinese club Tianjin Teda en Riechedly Bazoer vertrok naar VfL Wolfsburg.

* De Amsterdammers hebben ook nog eens de beste Eredivisiespelers van dit moment onder contract: Hakim Ziyech - is tot groot geluk van Bosz - niet geselecteerd voor Marokko voor de Afrika Cup en Kasper Dolberg.

* En de meest simpele reden van allemaal: Ajax heeft gewoon de beste ploeg van Nederland!



