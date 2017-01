ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Luciano Narsingh

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 12: Luciano Narsingh



Luciano Narsingh is niet langer speler van PSV. De grillige vleugelaanvaller, met een aflopende verbintenis bij de nummer drie van de Eredivisie, was donderdag in Wales voor de medische keuring bij degradatiekandidaat Swansea City. Het betreft een driejarig contract en de transfersom is vastgesteld op 4,5 miljoen euro.



Narsingh, die medio 2012 in Eindhoven neerstreek, groeide nooit uit tot een publiekslieveling van het Philips Stadion. De geboren Amsterdammer maakte té vaak een weifelende indruk en was zelden beslissend voor de regerend landskampioen uit Noord-Brabant.



Stelling: PSV moet niet rouwig zijn om het tussentijdse vertrek van Narsingh.