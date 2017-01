Swansea-trainer over Narsingh: "Blij dat het rond is"

"De club had hem al op de radar voordat ik hier kwam. Ik ken hem van de wedstrijden met Bayern München tegen PSV in de Champions League", zegt Paul Clement, trainer van Swansea City, tegenover The South Wales Evening Post. "Ik ben blij dat het rond is. Hij brengt een andere dynamiek in het team. Narsingh is snel, kan doelpunten maken en heeft ervaring op een hoger niveau."