''Feyenoord kampioen, ze hebben beste elftal van Nederland''

''Het vertrouwen is groot'', verwijst de analist naar de stabiele indruk die de koploper maakt. ''Van de leiding tot aan de kleedkamer, binnen de club spreekt iedereen uit dat Feyenoord dé titelkandidaat is. Ze geloven er zelf in. Dat herken ik van de succesjaren bij Ajax en PSV, toen ook daar de bepalende krachten dat in de winter durfden te zeggen.''



''Bovendien speelt Feyenoord goed voetbal. Het is aangenaam om naar te kijken'', aldus de voormalig oefenmeester van Ajax en PSV.