Dolberg hoopvol: "Ik word dit jaar kampioen met Ajax"

“2017 wordt mijn jaar omdat ik dan kampioen wordt met Ajax 1”, zegt de spits in een Nederlands interview met AjaxTV. “We hebben een goed team dat over veel kwaliteit beschikt, daarom worden we kampioen. Als we het kampioenschap behalen wordt het natuurlijk een groot feest, dat geeft een fantastisch gevoel.” Ajax begint de tweede seizoenshelft met vijf punten achterstand op koploper Feyenoord.



“Ik hoop het komende jaar ook beter te worden en veel speelminuten te maken in het eerste elftal”, vervolgt hij. “Ik probeer mijn best te doen en het team te helpen. Het maakt niet uit wie de doelpunten maakt en hoeveel goals ik scoor. Zolang we winnen is het goed.”