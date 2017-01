Fer sprak Swansea-aanwinst Narsingh: "Dat heeft zeker geholpen"

“Ik heb gesproken met Leroy Fer voordat ik hier kwam en hij vertelde mij dat Swansea een goede club is met goede spelers en fantastische supporters”, zegt de international van het Nederlands elftal op de clubwebsite. “Het heeft mij goed geholpen om een keuze te maken, dus het was makkelijk om ‘ja’ tegen Swansea te zeggen.”



“Ik kijk al twee jaar naar de Premier League en Swansea speelt altijd goed voetbal. Dat is waarom ik graag naar Swansea wilde toen ze belangstelling toonden. Dit is de beste competitie en met het goede spel van Swansea wist ik dat dit een goede club voor mij is. Ik ben 26 en dat is een goede leeftijd om naar de Premier League te vertrekken. Ik ben in Nederland twee keer kampioen geworden, dus dit is een goed moment.”



Swansea City heeft het lastig in de competitie en staat op een teleurstellende negentiende plaats. “Ik weet dat het team laag op de ranglijst staat”, vervolgt Narsingh. “Maar we hebben genoeg kwaliteit om te stijgen. Ik geloof in de club en het gaat goed komen. Ik kijk er naar uit om hier te gaan spelen. Ik hoop een belangrijke speler te worden.”