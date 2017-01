VVCS: ''De Jong heeft ongelofelijk voor zijn beurt gesproken''

Gijs de Jong, de beoogde nieuwe directeur van de KNVB, wil naar een Eredivisie met zestien clubs. Dit kwam naar voren in een interview met NRC . Louis Everard, directeur van spelersvakbond VVCS, is verbijsterd.

''Wij hebben ons enorm gestoord aan zijn voorbarige conclusie'', laat de boze sportbestuurder weten in een reactie aan weekblad Voetbal International. ''Gijs de Jong heeft ongelofelijk voor zijn beurt gesproken.''



Everard gaat verder met zijn tirade: ''Ik noem hem 'Gijs-Ik-Behaag-U-Graag-De Jong'. Want kennelijk hoeven clubs maar te roepen en hij gaat aan de gang. Het lijkt erop dat hij zich in allerlei bochten wringt om de topclubs te pleasen, zodat hij straks het vertrouwen krijgt.''



''Hij moet echter niet vergeten dat er ook een lidmaatschapsverhouding bestaat tussen de KNVB en de spelers. Een inkrimping naar zestien clubs betekent een forse achteruitgang van de werkgelegenheid in de Eredivisie. Minder spelers zullen een bestaan kunnen opbouwen op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal. Dat heeft gigantische consequenties en daarom zijn wij er honderd procent op tegen. Wij zullen ons met alle middelen verzetten tegen een kleinere Eredivisie'', aldus de VVCS-directeur.