De Wolf: ''Dan gaat het bij iedereen van Feyenoord leven''

''Het is voor Feyenoord belangrijk dat het sterk uit de startblokken schiet. Die eerste paar wedstrijdjes winnen, geloof mij, dan gaat het bij iedereen leven'', vertelt John de Wolf, kampioen in 1993, in gesprek met Metro.



''Ervaren jongens als Kuyt en El Ahmadi moeten met de jongere generatie blijven praten'', benadrukt Ulrich van Gobbel, tweemaal kampioen met Feyenoord. ''En ik zie gewoon een stuk volwassener Feyenoord dan vorig jaar. De spelers hebben daarnaast al laten zien om te kunnen gaan met tegenslagen. Ik heb er vertrouwen in, maar we moeten niet te vroeg juichen.''