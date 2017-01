Vloet: ''Als ik echt constant blijf, dan ben ik van PSV-niveau''

''Ik ben echt heel blij om hier te zijn, bij FC Eindhoven'' citeert het Eindhovens Dagblad de huurling. ''De mensen die hier werken zou ik zo graag willen helpen aan promotie. Ook al verdienen de mensen hier niet zoveel geld: iedereen heeft alles over voor de club. Ik voel me hier vanaf het begin al thuis.''



''Dat was bij Cambuur, in mijn vorige verhuurperiode, helemaal niet zo. En dan zit je daar in Leeuwarden, weetjewel. Dat werd geen succes en daarom was er in de afgelopen zomer weinig interesse voor me. Ik heb dit jaar bij FC Eindhoven gewoon nodig. Ik wil gewoon een jaar voetballen en iedereen laten zien wat ik kan.''



Vloet vervolgt: ''Als ik echt constant word en blijf, dan ben ik van PSV-niveau. Maar ik heb nog niet genoeg laten zien. Ik heb nu ruim tachtig wedstrijden betaald voetbal gespeeld, en twintig doelpunten gemaakt. Dat is gewoon te weinig. Het is aardig, maar niet super. Ik lig tot 2018 vast bij PSV. In maart of april zullen we het over mijn toekomst gaan hebben. In de zomer wil ik sowieso weer voor mijn kans gaan bij PSV.''