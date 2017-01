''Kijken bij PSV niet naar Feyenoord, maar naar Barça en Bayern''

PSV maakte een zeer matige indruk in de eerste maanden van dit seizoen. Dit komt ook tot uiting in de cijfers. De regerend landskampioen kwam tot het schamele aantal van 25 doelpunten in zeventien competitiewedstrijden.

''We hebben met elkaar gesproken over de eerste helft van het seizoen, over de dingen die we willen verbeteren'', blikt Siem de Jong met Voetbal Inside terug op het trainingskamp in Spanje. ''Natuurlijk komen er dan wel wat puntjes uit. We hebben gekeken naar de eindfase en hoe andere teams dat doen. Daar probeer je dan van te leren.''



''We kijken niet naar Feyenoord, maar naar Barcelona en Bayern München. Het is niet zo dat wij die individuele kwaliteit hebben. Maar we kunnen wel de bereidheid tonen voor bepaalde loopacties en bepaalde slimmigheidjes'', aldus de van Newcastle United gehuurde PSV'er.