De Mos: ''PSV kampioen door Smeets, niet door Van Ginkel''

''Die Van Ginkel-hype is onzin'', concludeert de voetbalvolger in de nieuwe editie van Voetbal International. ''Hij is niet de verlosser. Het was Bryan Smeets die PSV vorig jaar kampioen maakte, niet Marco van Ginkel. Het was Frank de Boer die Arek Milik wisselde tegen De Graafschap. Ook met Van Ginkel in de ploeg heeft PSV vorig seizoen niet alles gewonnen. Ik heb afgelopen weekend de oefenwedstrijden van PSV tegen Borussia Dortmund en SC Freiburg gezien. Mij konden ze niet overtuigen.''



Ook Ajax kan De Mos nog niet bekoren: ''Dan is er weer euforie, dan is er weer pessimisme in Amsterdam. Die overwinning op RB Leipzig (5-1, red.) moeten we met een korreltje zout nemen. Tegen teams die vol op de aanval spelen, kun je er wel vijf in het mandje leggen. In de Eredivisie gaat Ajax het weer lastig krijgen met clubs die zich zullen ingraven. Als ze een serieuze gooi naar de titel hadden willen doen, dan hadden ze op 18 december moeten winnen van PSV.''