PEC moet boven zichzelf uitsteken tegen Ajax

Ajax-trainer Peter Bosz noemde afgelopen weekend het spel in de eerste helft van zijn ploeg tegen de Duitse nummer twee RB Leipzig “bizar goed”. Halverwege het in Portugal gespeelde oefenduel was de stand al 3-0 door twee treffers van Amin Younes en een doelpunt van Kasper Dolberg. Vlak na de hervatting completeerde Younes zijn hattrick (opmerkelijk; in de Eredivisie kwam hij dit seizoen nog niet eens tot drie goals) en trof ook Anwar El Ghazi doel met een kopbal. "Deze uitslag is indrukwekkend alsmede het spel van de 1e helft. Die was geweldig, echt bizar goed”.



Nee, dan tegenstander PEC Zwolle. Daar was zo ongeveer het enige goede nieuws dat middenvelder Danny Holla toch niet vertrekt in de winterstop. Toch kan trainer Ron Jans geen beroep op hem doen tegen de Amsterdammers, omdat hij – net als Bram van Polen en Bart Schenkeveld – geschorst is. Door de transfer van Wout Brama naar FC Utrecht, zit Jans volop met zijn handen in het haar. De 58-jarige oefenmeester heeft in de winterstop te kennen gegeven dat hij niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen. Jans is bezig aan zijn vierde seizoen bij PEC. In zijn eerste jaar won hij direct de KNVB-beker door de tegenstander van komende zondag, Ajax, met 5-1 te verslaan. Een paar maanden later werden de Amsterdammers in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 1-0 verslagen. Jans loodste PEC - dankzij die bekerwinst - voor ‘t eerst in de clubhistorie naar Europees voetbal en de club haalde onder Jans (6de in 2014/2015) ook nog eens de hoogste eindklassering uit de clubgeschiedenis.



De laatste zege van Ajax is – opmerkelijk genoeg – al weer even geleden. Na de 2-0 winst op FC Groningen van 4 december volgden nog een 1-1 bij Standard Luik, een 1-0 nederlaag bij FC Twente, die vernederende bekernederlaag bij Jupiler League-club Cambuur en tenslotte een 1-1 gelijkspel tegen PSV. In het laatste seizoen onder Frank de Boer werd nooit vaker dan 2x op rij niet gewonnen. Desondanks ligt Ajax niet wakker van de achterstand op koploper Feyenoord. Bij drie van de laatste vier landstitels ging de ploeg steeds met een puntenachterstand de winterstop in. In 2010/11 bedroeg de achterstand zes punten, in 2011/12 waren het vijf punten en in 2012/13 ‘slechts’ drie punten.



Spelverdeler Hakim Ziyech is - tot groot geluk van Bosz – niet geselecteerd voor Marokko voor de Afrika Cup. Vleugelspits Bertrand Traoré (Burkina Faso) doet wel mee aan de Afrika Cup, zodat Anwar El Ghazi de komende weken kan laten zien wat hij kan. Doelman André Onana was wel opgenomen in de voorlopige selectie van Kameroen, maar wilde zelf liever bij Ajax blijven. Door het verkopen van twee overbodige middenvelders boekte technisch directeur Marc Overmars succes op de transfermarkt. Nemanja Gudelj verhuisde voor 5,5 miljoen naar de Chinese club Tianjin Teda en Riechedly Bazoer vertrok voor 13 miljoen naar VfL Wolfsburg.



Zondag 15 januari; 14.30 uur:



PEC Zwolle-Ajax



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- PEC Zwolle won vier van de voorgaande zestien thuisduels met Ajax in de Eredivisie (G4, V8), waarvan de laatste keer in september 1988 (4-1).



- De Zwollenaren wonnen deze eeuw slechts twee van de vijftien wedstrijden tegen Ajax in alle competities: de bekerfinale van 2014 en de Johan Cruijff Schaal in hetzelfde jaar (G3, V10).



- PEC Zwolle boekte twee zeges in de laatste tien Eredivisieduels voor eigen publiek (G3, V5) en kwam in de laatste drie thuiswedstrijden niet tot scoren.



- Ondanks 75 doelpogingen maakte PEC Zwolle in de laatste zes competitieduels slechts één doelpunt (goal van Bart Schenkeveld tegen Vitesse op 3 december).



- Ron Jans kent met veertien punten na zeventien speelronden zijn persoonlijk slechtste eerste seizoenshelft met een Eredivisieclub ooit.



- Als PEC Zwolle-trainer tegen huidige Eredivisieteams won Ron Jans enkel van Sparta (V1) en Ajax (G3, V4) nog niet.



- Ajax kwam in de eerste seizoenshelft tot meer schoten (347) en meer schoten op doel (132) dan elke andere Eredivisieploeg.



- Ajax incasseerde 46 procent van de tegentreffers dit Eredivisieseizoen in het laatste kwartier, het hoogste percentage van alle ploegen (6 van de 13).



- Als doelpunten in het laatste kwartier niet mee zouden tellen, dan zou Ajax als koploper aan de tweede seizoenshelft zijn begonnen, negen punten voor op nummer twee Feyenoord.



- Sinds de terugkeer van PEC in de Eredivisie in de zomer van 2012 was Hakim Ziyech betrokken bij meer goals tegen de Zwollenaren dan iedere andere Eredivisiespeler (8 – 3 goals, 5 assists).



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

