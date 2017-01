Feyenoord moet angst inboezemen bij improductief Roda JC

Vol rust en zelfvertrouwen begint trainer Giovanni van Bronckhorst zondag in Kerkrade aan de tweede competitiehelft. Afgelopen week, tijdens de trainingsweek in Marbella, leek hij twee problemen in één klap te hebben opgelost: wie vervangt de naar de Afrika Cup vertrokken Karim El Ahmadi? En wie van het ‘top-trio’ Dirk Kuijt, Jens Toornstra en Steven Berghuis moet hij uit de ploeg laten? Het antwoord op de eerste vraag lijkt “Toornstra” te gaan worden, zodat het antwoord op vraag twee direct al “niemand” is. In het duel met Mainz (2-0 winst) probeerde Van Bronckhorst middenvelder Jens Toornstra uit voor de positie van Karim El Ahmadi en dat was een succes, zo vertelde de trainer: "Ik wilde Jens zien in samenwerking met Vilhena en Kuijt, die hebben nog niet veel met elkaar gespeeld. Maar ook Renato Tapia is nog een optie voor de positie van El Ahmadi."



Feyenoord heeft een fantastische eerste competitiehelft achter de rug. Met 42 punten hebben de Rotterdammers 5 punten meer dan Ajax en 8 meer dan PSV. Bovendien is het doelsaldo van Feyenoord (+35), superieur aan dat van Ajax (+22) en PSV (+17). Die 42 punten waarmee Feyenoord de winterstop in ging, was het hoogste aantal van de Rotterdammers sinds het seizoen 2000/01. Ook toen waren de Rotterdammers winterkampioen, maar won uiteindelijk PSV de landstitel. Aan Giovanni van Bronckhorst en zijn manschappen de taak dat nu niet te laten gebeuren.



Bij Roda JC – dat voorlaatste is op de ranglijst met 13 punten; ééntje meer dan Go Ahead Eagles en ééntje minder dan PEC Zwolle – zijn de cijfers heel wat minder positief. Met acht doelpunten na 17 Eredivisiewedstrijden kent Roda JC de minst productieve 1e seizoenshelft in de clubhistorie. Ook is het ‘t laagste aantal voor een Eredivisieclub in meer dan 40 jaar (destijds FC Den Bosch 7 goals en Excelsior 5 goals in het seizoen 1972/73). Roda JC boekte slechts één zege in de eerste seizoenshelft, een evenaring van het laagste aantal ooit van de Limburgers in de Eredivisie (ook 1 zege in debuutseizoen 1973/74).



Om wat aan dat gebrek aan doelpunten te doen, huurde Roda JC de grote (1 meter 95) Griekse spits Thanasios Papazoglou, die bij KV Kortrijk op een zijspoor was beland en in anderhalf seizoen in de Belgische Jupiler PRO League 6x scoorde in 21 wedstrijden. Afgelopen weekend speelde Roda JC met 1-1 gelijk tegen Estoril. Nestoras Mytidis was trefzeker voor de Limburgers die in de Eredivisie hun laatste 4 thuiswedstrijden allemaal gelijk speelden. De twee meest recente ontmoetingen in Kerkrade eindigden beide in 0-0. Tegenstanders daarin waren PSV en FC Utrecht. Vervelend voor Roda was het feit dat trainer Yannis Anastasiou het trainingskamp in de Algarve moest verlaten nadat zijn schoonvader was overleden.



Zondag 15 januari; 12.30 uur:



Roda JC-Feyenoord



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):





- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Roda JC 15%, gelijkspel 20%, winst Feyenoord 65%.



- Roda JC en Feyenoord speelden 42 Eredivisieduels tegen elkaar in Kerkrade; de ploegen zijn precies in balans (14 zeges Roda JC, 14 zeges Feyenoord, 14 keer gelijkspel).



- Feyenoord maakte in de laatste drie Eredivisiewedstrijden vijf doelpunten meer (13) dan Roda in het complete seizoen (8).



- Roda JC speelde de laatste vier Eredivisiethuisduels gelijk; de laatste keer dat de Limburgers vijf thuisduels op rij tot een puntendeling kwamen was in oktober 1995.



- De clubtopscorer van Roda JC, Adil Auassar, heeft na de tweede speelronde geen enkel doelpunt meer gemaakt (2 goals in totaal dit seizoen).



- Roda-nieuweling Athanasios Papazoglou maakte geen enkel doelpunt in zijn laatste 10 uur en 55 speelminuten in de Belgische Jupiler Pro League (655 minuten).



- Feyenoord won slechts drie van de laatste 22 Eredivisieduels die de ploeg speelde in januari (G8, V11).



- Feyenoord stond dit Eredivisieseizoen langer op voorsprong dan elke andere ploeg (706 minuten), Roda JC juist korter dan elke andere club (90 minuten).



- Feyenoord heeft op de wedstrijddag 161 dagen bovenaan gestaan dit seizoen, meer dan in de afgelopen vijftien seizoenen bij elkaar (151).



- Dirk Kuyt staat op acht Eredivisiedoelpunten tegen Roda JC waarvan drie strafschoppen, tegen slechts drie Eredivisieploegen scoorde Kuyt vaker en tegen geen enkele Eredivisieploeg benutte hij zoveel penalty’s.



- Sinds de terugkeer van Karim El Ahmadi in september 2014 won Feyenoord geen enkel Eredivisieduel waarin de Marokkaan niet in actie kwam (G1, V3).



