'Bosz ziet Israëliër Buzaglo als aanvallende versterking'

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is Ajax uitgekomen in Israël. De Amsterdamse club heeft zijn pijlen gericht op Maor Buzaglo, een aanvallende middenvelder die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan. Dit schrijft Sport5. De Amsterdammers gaan dit weekend zelfs al een eerst bod doen op de Israëliër.

Hapoel Beer Sheva zou een bedrag van ruim één miljoen euro verlangen voor de 28-jarige Buzaglo, die dit seizoen in twaalf competitiewedstrijden drie keer trefzeker was en drie assist gaf. Ook in de Europa League was hij dit seizoen belangrijk voor zijn ploeg door de scoren tegen Internazionale en Southampton. Tussen 2011 en 2013 speelde Buzaglo bij Standard Luik, die periode werd geen succes.