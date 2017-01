Huntelaar over comeback: "Het moet voor Ajax en voor mij passen"

"Dat komt elk jaar terug, maar is veel speculatie van de media”, zegt de spits over de geruchten tegenover De Telegraaf. “Daar kan ik, nu ik geblesseerd ben, helemaal niks mee. Het is wel duidelijk dat ik bij Ajax een heel goede tijd heb gehad, ik altijd heel positief over die club ben geweest en ik een terugkeer niet uitsluit. Aan het einde van het seizoen ga ik rustig kijken. Het moet voor Ajax en voor mij passen. Ik concentreer me nu op Schalke en op fit worden.”



Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, kijkt ook met een goed gevoel naar een comeback van Huntelaar. "Ook al heeft hij nu een blessure of wordt hij bij Schalke niet opgesteld. Klaas-Jan heeft zo veel motivatie van binnenuit dat hij het altijd kan opbrengen om goed te presteren”, zegt hij. “We zijn in de zomer lang met hem bezig geweest, want hij is een echte winnaar. Dat heeft hij nog steeds. Hij is een liefhebber, iemand die wij tussen de jonge jongens nodig hebben"