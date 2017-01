Van Bronckhorst vindt dat Jong Feyenoord in de Jupiler League hoort

Het beloftenteam van Feyenoord hoort in de Jupiler League. Althans, dat vind Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. De oefenmeester speelde dit seizoen vaak met dezelfde spelers, waardoor veel spelers nauwelijks in actie kwamen. In de maandagavondcompetitie voor reserveploegen kunnen zij op dit moment alsnog speelminuten maken.

“Dat heb ik een jaar geleden ook al gezegd", zegt Van Bronckhorst tegenover het Algemeen Dagblad. "Jong Feyenoord gewoon in de Jupiler League, zo zou het volgens mij moeten zijn. Daar moeten we ook naartoe, al zitten daar ook flink wat haken en ogen aan. Eerst was de reden om het niet te doen een financiële, nu is het meer door de beperkte faciliteiten. Dat kan ik niet veranderen."