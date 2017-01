'Lille hoopt op Ajacied El Ghazi'

Anwar El Ghazi werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Italië. Toch lijkt een transfer naar de Serie A er niet te komen voor de buitenspeler van Ajax, maar ligt zijn toekomst in de Franse Ligue 1.

Lille hoopt El Ghazi deze winter over te nemen. Dit schrijft Sky Italia. De Franse club, die momenteel op de twaalfde plaats van de Franse competitie staat, heeft zo'n zeven miljoen euro voor de buitenspeler over. Eerder werd ook Memphis Depay in verband gebracht met een overgang naar Lille.