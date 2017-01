Brands: "Voldoende opties om vertrek Narsingh op te vangen"

"Volgens mij hebben we genoeg spelers", zegt technisch manager Marcel Brands in De Telegraaf. "Er is op dit moment geen noodzaak om direct te handelen, we hebben in de huidige groep voldoende opties om dit op te vangen. "We kijken zoals altijd rond, maar we gaan niet iemand halen om het halen. Als we geen speler kunnen vinden, die echt iets toevoegt, dan doen we het met de huidige groep.”