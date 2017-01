Buijs laat Roemenië achter zich en gaat ‘down under’

Jordy Buijs was jarenlang een bekend gezicht in de Eredivisie. De verdediger, afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, speelde tussen 2008 en 2016 voor de Rotterdamse club, De Graafschap, NAC Breda, sc Heerenveen en Roda JC. In 2016 verliet hij Roda JC voor het Roemeense Pandurii Targu Jiu. Het bleek het begin van een wereldreis.

De 28-jarige Buijs begon het seizoen in Roemenië als basisspeler, maar verliet de club in november wegens financiële problemen. Zijn nieuwe club bevindt zich aan de andere kant van de wereld. “We zijn helemaal rond gekomen met Sydney FC uit Australië voor 5 maanden met een optie voor nog een nieuw seizoen”, schrijft hij op Twitter. De club uit Sydney staat al het gehele seizoen op de eerste plaats van de A-League.



De Australische club is blij met de komst van de Nederlander, die wordt omschreven als ‘een vrijetrappenspecialist’. “We kijken uit naar de komt van Jordy naar Australië en om samen met hem onze ongeslagen periode voort te zetten”, zegt hoofdcoach Graham Arnold op de clubwebsite. “Hij was ongelukkig bij zijn laatste club in Roemenië nadat de club vorige maand failliet ging, maar het betekent dat hij fit is en direct voor ons kan spelen.”