Huntelaar looft Dolberg: “Een groot talent”

Ook Klaas-Jan Huntelaar, oud-spits van Ajax, is onder de indruk. "Kasper is een groot talent, een heel goede speler”, stelt de speler van Schalke 04 in gesprek met De Telegraaf. “Hij is een echte spits. Dolberg neemt in het veld de goede beslissingen en gaat daar vol voor. Ik vind dat hij het erg goed doet."