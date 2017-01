Gelijkspel Real Madrid levert nieuw record op

Real Madrid leek donderdagavond tegen een nederlaag aan te lopen. Sevilla leek De Koninklijke met 3-2 te verslaan in het bekerduel, maar de ploeg van trainer Zinedine Zidane kwam in extremis toch op gelijke hoogte. Het gelijkspel bleek voor Real Madrid genoeg voor de volgende ronde (eerder won de ploeg 3-0) én het leverde een nieuwe record op.

De Spaanse topclub is nu veertig wedstrijden ongeslagen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sevilla deelde Real Madrid het record met aartsrivaal FC Barcelona, maar heeft het record nu dus alleen in handen. De laatste keer dat Real Madrid verloor was in april 2016. Destijds was VfL Wolfsburg te sterk voor de Madrilenen.