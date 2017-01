ELF redenen waarom Feyenoord kampioen wordt

En tel daar het doelsaldo van Feyenoord (+35) nog eens bij; superieur aan dat van Ajax (+22) en PSV (+17). Feyenoord gaat dat nóóit meer weggeven. Er zijn 11 hele goeie redenen waarom Feyenoord in mei op de Coolsingel met de schaal in de handen staat.



* Honger. Dat heeft iedereen bij Feyenoord. Honger naar die titel. Feyenoord werd voor het laatst in 1999 landskampioen. En dat is lang geleden. VEEL TE LANG.

* Feyenoord is ook in topvorm. De club ging met 42 punten de winterstop in, het hoogste puntenaantal voor Feyenoord sinds het seizoen 2000/01. Dus als het nu niet gebeurt, wanneer dan wel?

* De tekenen zijn ook gunstig. Feyenoord heeft na zeventien duels dertien keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en één keer (die suffe wedstrijd bij Go Ahead) verloren. Drie maal eerder hadden de Rotterdammers dergelijke prachtige rapportcijfers en telkens werd de ploeg toen landskampioen (1961/62, 1983/84 en 1998/99).



* Feyenoord was al dertig jaar niet meer zo productief. Dit seizoen scoorden de Rotterdammers in zeventien wedstrijden al 47 keer; het hoogste aantal voor Feyenoord sinds 1984/85 (toen 51).

* Ook individueel zijn de Feyenoord-spelers bezig aan een prachtig seizoen. Spits Nicolai Jørgensen is met 12 doelpunten de topscorer van Nederland (gevolgd door Enes Ünal met 10 en Davy Klaassen met 9).

* En Jens Toornstra is de 'koning van de assist' met 7 beslissende voorzetten. Op deze lijst is Jørgensen 2de met 6 assists (net als Ziyech en Nigel Hasselbaink).

* Feyenoord is voor z'n treffers niet van één speler afhankelijk. Liefst dertien verschillende Feyenoord-spelers maakten in de competitie minimaal één treffer en dat is nu al meer dan in elk van de voorgaande twee seizoenen (11 doelpuntenmakers, zowel in 2014/15 en 2015/16).

* Sterker nog: van de dertien veldspelers van Feyenoord, die dit seizoen in minimaal tien wedstrijden in het veld stonden, is vleugelspits (!!) Bilal Basacikoglu de enige die... niet wist te scoren.

* IJver. Dat hoort bij Feyenoord. En levert blijkbaar ook wel wat op. Nicolai Jørgensen had dit seizoen volgens sportdatabedrijf Opta in z'n 15 wedstrijden al 582 balcontacten. En dat zijn er al acht meer dan Michiel Kramer vorig seizoen in z'n 30 wedstrijden.

* Feyenoord stond dit seizoen al langer op voorsprong dan elke andere ploeg (706 minuten) en ook hebben de Rotterdammers al 161 dagen bovenaan gestaan, meer dan in de afgelopen 15 seizoenen bij elkaar (151). Als dát geen voorteken is?

* En de meest simpele reden van allemaal: Feyenoord heeft gewoon de beste ploeg van Nederland!



