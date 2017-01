Video: Sergio Ramos benut strafschop op fraaie wijze

Sergio Ramos is niet altijd even succesvol vanaf de penaltystip. Zo miste de verdediger een strafschop in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München in 2012 en in de wedstrijd tegen Kroatië op het EK in 2016. Donderdagavond lukte het de verdediger in de bekerwedstrijd tegen Sevilla (3-3) wel om te scoren vanuit een penalty. En hoe…