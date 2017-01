'Normale' Immers: "Mensen die mij niet kennen, hebben vaak vooroordelen"

Lex Immers verruilde Cardiff City deze winter voor Club Brugge. De middenvelder kon in zijn tweede seizoen in Wales niet meer rekenen op een basisplaats en de speler en club besloten het contract te verscheuren. De oud-speler van Feyenoord vond snel een nieuwe club in België.

"Door de vriendschapsband die de fans van ADO met Club hebben, ben ik wel vaak naar Brugge gegaan”, zegt Immers over zijn nieuwe club in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Toen ik hoorde dat Club Brugge bij de ploegen was die geïnteresseerd waren, was mijn keuze al heel snel gemaakt.”



"Het bestuur heeft mij voorheen al twee keer willen halen en het contact is altijd gebleven. Dat ik nu bij Club speel, vind ik heel mooi", zegt de middenvelder, die wel moet afrekenen met vooroordelen. "Dat was een probleem in het verleden en ook nu nog af en toe. Mensen die mij niet kennen, hebben vaak vooroordelen."



"Toen ik bij Feyenoord arriveerde, stapte de materiaalman na twee weken op mij af. 'Niet te geloven, maar jij bent gewoon normaal!' Zo ben ik. Natuurlijk zijn er in het verleden wel eens dingen gebeurd. Maar als je ouder wordt, krijg je ervaring en word je volwassen", besluit hij.