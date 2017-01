FC Nordsjælland denkt na over definitief aantrekken Ajax-goalie Groothuizen

"Het is uitstekend dat Indy hierheen is gekomen”, zegt Jensen tegenover Tipsbladet. “Hij heeft het hier goed gedaan. Er zit nog volop ontwikkeling in Indy, dus ik kan me goed voorstellen dat hij hier langer blijft. We zullen het zien. In eerste instantie blijft hij hier tot de zomer, maar daarna zullen we met een aantal partijen zijn situatie bespreken."



De keeper is zelf minder uitgesproken over zijn toekomst. "Ik weet dat er een optie tot koop is opgenomen in het huurcontract, dus het is mogelijk dat ik bij Nordsjaelland blijf. Ik merk vanzelf wel wat er gebeurt. Bij Ajax heb ik nog een contract tot 2018, maar vanuit Amsterdam heb ik niets gehoord”, zegt hij. “Van Nordsjaelland heb ik er ook nog niets gehoord. Ik ga de komende maanden mijn best doen en dan zien we het wel. Het is nu niet het juiste moment om erover te praten.”