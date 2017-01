Chery verkast definitief naar Chinese competitie

De transfer van Tjaronn Chery naar China is definitief. De middenvelder speelt komende jaren bij Guizhou Hengfeng Zhicheng en laat daarmee Queens Park Rangers achter zich. De Engelse club zou zo’n vijf miljoen euro ontvangen voor de Nederlander. Eerder deze week tekende Nederlander Romeo Castelen ook in China.

De 28-jarige Chery verruilde FC Groningen in de zomer van 2015 voor de Engelse club. Hij werd aangetrokken door Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink, die destijds hoofdtrainer van de club was. In 61 wedstrijden in het Championship scoorde hij veertien doelpunten en leverde hij zeven assists af.