Vitesse moet tegen FC Twente uit een ander vaatje tappen

Vitesse sloot de eerste seizoenshelft af op de achtste positie en daar zal niet iedereen in Arnhem tevreden mee zijn. Vooral tegen concurrenten heeft het elftal het lastig. Met nul zeges, drie gelijke spelen en vijf nederlagen is de balans tegen andere ploegen uit het linkerrijtje enorm mager. Zo ging ook de uitwedstrijd tegen FC Twente op 25 september met 2-1 verloren. Een verontrustende statistiek voor trainer Henk Fraser, waar zondag verandering in moet komen. Als FC Utrecht zaterdag wint bij Sparta, zou een nederlaag in Enschede het gat naar de zevende plek van de ranglijst op vier punten brengen. Juist die plek geeft aan het eind van het seizoen zeker recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.



FC Twente heeft echter ook zijn problemen. De Tukkers boekten sinds oktober slechts twee overwinningen in de Eredivisie en ook de winterstop beloofde weinig beterschap. Een oefenwedstrijd tegen de Duitse tweedeklasser Erzgebirge Aue werd met 1-1 gelijkgespeeld. Uitwedstrijden tegen ploegen uit het linkerrijtje zijn daarnaast ook niet echt het ding van FC Twente. Van de laatste negen gingen er liefst acht verloren.



Zondag 15 januari; 14.30 uur:



Vitesse-FC Twente



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Vitesse 40%, gelijkspel 35%, winst FC Twente 25%



- Vitesse won dertien van de voorgaande 31 thuiswedstrijden tegen FC Twente in de Eredivisie (G7, V11) en bleef ongeslagen in de laatste vier ontmoetingen in het GelreDome.



- Vitesse boekte slechts vier zeges in de laatste 22 Eredivisieduels met FC Twente (G6, V12 – thuis & uit).



- In de laatste vier Eredivisieduels tussen Vitesse en FC Twente vielen vijf doelpunten in de laatste tien minuten van de wedstrijd.



- Vitesse pakte in de eerste seizoenshelft meer punten in uitwedstrijden (12) dan in thuisduels (11).



- Guram Kashia kwam in de eerste seizoenshelft tot meer intercepties dan iedere andere Eredivisiespeler (59).



- Milot Rashica bereidde vier van de laatste zes Eredivisiedoelpunten van Vitesse vanuit open spel voor.



- FC Twente boekte slechts twee zeges in de laatste tien uitwedstrijden in de Eredivisie (G4, V4).



- De basisformatie van FC Twente heeft dit seizoen gemiddeld een jongere leeftijd dan elke andere Eredivisieploeg (22 jaar 309 dagen).



- FC Twente-nieuweling Oussama Assaidi was betrokken bij 32 doelpunten in zijn laatste 49 Eredivisieduels (17 goals, 15 assists).



- In vijf competitiewedstrijden tegen zijn huidige werkgever FC Twente maakte Assaidi vijf goals en gaf hij twee assists.





