Ajax-talent Clement moet onder het mes

De 20-jarige aanvaller was vorige week nog present tijdens het trainingskamp van de hoofdstedelingen in Portugal. Eerder dit seizoen speelde hij al mee in de KNVB bekerwedstrijden tegen Kozakken Boys en SC Cambuur en in de Europa League tegen Standard Luik. Ook debuteerde hij tegen NEC in de Eredivisie. Voorlopig blijft het daarbij.



Maandag gaat hij onder het mes. De aanvaller, geboren in Amsterdam, speelt vanaf 2006 bij Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding en speelt vanaf 2015 bij Jong Ajax.