'Man United wijst bod van Lyon op Depay af'

Nee. Dat antwoord kreeg Olympique Lyon van Manchester United. De Franse topclub legde een bod neer bij de Red Devils om Memphis Depay over te nemen.

Dat meldt BBC Sport. Afgelopen week zouden de Fransen een serieuze poging hebben gewaagd om onze landgenoot binnen te hengelen. Het exacte bedrag, waarmee de vleugelaanvaller moest komen, is niet bekend gemaakt. Alleen dat Manchester United de bewuste som 'veel te laag' vond.





Desondanks lijkt een vertrek dichtbij. De 22-jarige Oranje-international speelde sinds de komst van manager José Mourinho afgelopen zomer slechts acht wedstrijden. Sinds eind oktober kwam hij zelfs in totaal tot slechts acht minuten speeltijd. Everton is ook nog steeds in de race voor de handtekening van Depay.