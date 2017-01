NEC moet favoriet Willem II van zege afhouden

Weinig clubs zullen een rustigere winter hebben beleefd dan Willem II. De club kende geen mutaties in de eerste selecties en Jordens Peters, die afgelopen zomer nog aanstuurde op een vertrek naar SC Heerenveen, koos er zelfs voor zijn contract te verlengen bij de Tilburgers. Ook op sportief gebied ging het meer dan prima, want de Belgische subtopper AA Gent werd in het Spaanse Oliva met 1-3 verslagen. Willem II lijkt uitstekend in shape en het wordt interessant te zien hoe ver het elftal kan reiken in de tweede seizoenshelft. Een thuisoverwinning - iets dat het elftal pas twee lukte dit seizoen - op concurrent NEC zou een mooie start zijn.



In Nijmegen was het iets chaotischer. NEC nam na een half jaar afscheid van de in de zomer aangetrokken Quincy Owusu-Abeyie en leed onder de Spaanse zon oefennederlagen tegen Sparta Rotterdam en PEC. Toch kan men ook in Nijmegen met redelijk veel optimisme de tweede seizoenshelft tegemoet zien. De club hengelde Ali Messaoud (gehuurd van FC Vaduz), Lorenzo Burnet (gehuurd van Slovan Bratislava) en Jordan Larsson (gekocht van Helsingborgs IF) binnen en als deze spelers het elftal de gewenste kwaliteitsimpuls geven, kan het nog een heel mooi seizoen worden in Nijmegen. Het is echter de vraag of het trio er meteen kan staan.



Zondag 15 januari; 16.45 uur:



Willem II-NEC



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Willem II bleef ongeslagen in zeventien van de voorgaande 25 thuisduels met N.E.C. in de Eredivisie (W11, G6, V8), maar wist de laatste vijf ontmoetingen in Tilburg niet te winnen.



- De Tilburgers boekten geen enkele overwinning in de laatste elf Eredivisiewedstrijden tegen N.E.C. (G4, V7 – thuis & uit) sinds een 3-0 thuiszege op 30 december 2007.



- Willem II is ongeslagen in de laatste vijf Eredivisieduels en kan voor het eerst sinds maart 2007 een reeks van zes wedstrijden neerzetten; het zesde duel in die serie uit 2007 was een 1-0 thuiszege op N.E.C.



- Alleen Roda JC kwam dit Eredivisieseizoen in meer wedstrijden niet tot scoren (11) dan Willem II (9, samen met PEC Zwolle).



- Fran Sol maakte 58 procent van de Willem II-doelpunten dit seizoen (7 van de 12) – alleen Frans Rutten (71% in 1961/62 voor Rapid JC) had ooit over een heel Eredivisieseizoen gezien een groter aandeel in de productie van zijn team.



- Erwin van de Looi, die tegen N.E.C. debuteerde als Eredivisiecoach (4-1 zege met Groningen in augustus 2013), verloor als trainer nog nooit van de Nijmegenaren (W2, G3).



- N.E.C. boekte slechts één zege in de laatste negentien uitwedstrijden in de Eredivisie (0-1 bij Roda JC op 1 oktober – G7, V11).



- De ploeg van Peter Hyballa kwam tot minder schoten dan elke andere Eredivisieclub dit seizoen (153).



- N.E.C. stond dit seizoen minder minuten op voorsprong in uitduels dan elke andere Eredivisieploeg (27 minuten).



- Jordan Larsson was afgelopen seizoen in de Allsvenskan de Helsingborgs-speler met de meeste doelpogingen (63) en de op-één-na meeste gecreëerde kansen (34).



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

