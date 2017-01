Van top naar flop: dít is waarom Narsingh nog hoop heeft

De overstap van de Eredivisie naar de Premier League is groot. Immens groot. Vincent Janssen en Memphis Depay waren in de Nederlandse competitie de grote uitblinkers, maar krijgen in Engeland geen voet aan de grond. Toch is het te gemakkelijk om te stellen dat je als speler uit de Eredivisie kansloos bent in de Premier League. Er is wel degelijk hoop op succes voor PSV'er Luciano Narsingh, die de overstap naar Swansea City waagt. De laatste drie seizoenen zijn er namelijk ongeveer evenveel tops als flops geweest.

Hieronder het overzicht van ALLE spelers die de transfer van de Eredivisie naar de Premier League maakten. Van de grootste toptransfer, naar de grootste floptransfer.

Top:

Georginio Wijnaldum (PSV naar Newcastle United) - 20 miljoen

De hoge transferprijs die PSV ontving van Newcastle deed velen verbazen, maar Wijnaldum verbaasde op zijn beurt vriend en vijand. Hij was binnen no time een belangrijke kracht op St James' Park. Zijn elf doelpunten konden degradatie uit de Premier League niet voorkomen, maar het leverde hem wel een terechte transfer naar Liverpool op. Een jaar na zijn overgang naar Engeland vond iedereen dertig miljoen opeens een hele redelijke prijs.

Graziano Pellè (Feyenoord naar Southampton) - 8 miljoen

Ze zullen zich bij Southampton weleens in hun arm geknepen hebben. Voor slechts acht miljoen hadden ze Pellè overgenomen van Feyenoord. De spits betaalde de miljoenen euro's meteen terug en scoorde aan de lopende band. Hij eindigde met The Saints op de zesde plaats onder Ronald Koeman - een verbetering van het clubrecord. Afgelopen zomer werd hij ook nog eens voor bijna het dubbele van zijn inkoopprijs verkocht (15 miljoen) aan Shandong Luneng. Beter had bijna niet gekund.

Dušan Tadić (FC Twente naar Southampton) - 7,7 miljoen

Nog zo'n goudmijntje van Southampton: Tadić. De koning van de assists stapte geruisloos over van Enschede naar de Premier League. In het eerste seizoen was hij al een van de grote revelaties op de Engelse velden, maar in zijn tweede seizoen was hij nóg beter en gaf hij liefst dertien assists. Hoewel zijn rendement in goals en eindpasses dit seizoen lager ligt, is hij gewoon een vaste basisspeler onder Claude Puel.

Daley Blind (Ajax naar Manchester United) - 17,5 miljoen

Natuurlijk was het een flinke transfersom die Manchester United op tafel legd voor de Ajacied. Maar kameleon Blind past zich op elke positie aan; centrale verdediger, linksback, nummer zes, centrale middenvelder. Op iedere plek komt er op een gegeven moment kritiek op de Nederlander, die na een tijdje weer omzet in lofuitingen. Ook onder José Mourinho houdt hij gewoon stand bij The Red Devils.



Southampton haalde met Pellè en Tadić twee toppers uit de Eredivisie. Ook met Clasie en Martina waren ze gelukkig.

Voldoende

Daryl Janmaat (Feyenoord naar Newcastle United) - 6,5 miljoen euro

Newcastle had heel veel geld over voor de rechtsback van Feyenoord. Maar eigenlijk was hij vanaf dag 1 onbetwist basisspeler op St James' Park. Watford zag in de verdediger daarom een goede aanwinst en behoedde Janmaat voor de Championship. Door zijn ontwikkeling was hij een kleine negen miljoen waard geworden.

Kristoffer Nordfeldt (SC Heerenveen naar Swansea City) - 850.000 euro

Niet eens een miljoen euro hoefde Swansea City op tafel te leggen voor de nieuwe reservekeeper van de club uit Wales. In die rol zijn ze zeer tevreden over de Zweed, die ze daarom contractverlenging hebben aangeboden. Heel veel minuten maakt hij overigens niet: hij kwam tot op dit moment slechts tot één optreden in de Premier League.

Jordy Clasie (Feyenoord naar Southampton) - 10-12,5 miljoen

Een onbetwiste basisplaats heeft de kleine middenvelder nooit veroverd bij Southampton, maar zowel onder Koeman als diens opvolger Puel krijgt hij vaak genoeg speelminuten of een basisplaats. Onder Puel overigens niet meer voor de verdediging, maar als rechtermiddenvelder. Gezien de forse transfersom wordt er nog wel verwacht dat Clasie nog een laatste stap zal maken naar basisspeler.

Cuco Martina (FC Twente naar Southampton) - 1,5 mljoen

Southampton lijkt een abonnement te hebben op succesvolle transfers uit de Eredivisie. Want ook Martina is een prima aankoop gebleken. Maker van het mooiste doelpunt van de maand december 2015; gewoon een uitstekende stand-in voor de eerste keuze Cédric Soares. En dat voor slechts anderhalf miljoen. Het zal velen hebben verbaasd.

Markus Henriksen (AZ naar Hull City) - 5 miljoen euro

Eerst gehuurd, later gekocht door Hull City. De middenvelder heeft zich opgewerkt tot een vaste invaller bij de hekkensluiter van de Premier League. De nieuwe trainer Marco Silva heeft sinds zijn komst wel elke keer een basisplaats ingeruimd voor de voormalig AZ'er - al waren dat slechts twee duels. In de tweede raakte hij bovendien geblesseerd en moet daardoor de komende maanden toekijken.



Ajax liet Fischer en Van der Hoorn deze zomer naar de Premier League vertrekken. Voor beide spelers is het nog te vroeg om ze af te schrijven, maar een goede indruk maken ze vooralsnog niet in Engeland.

Onvoldoende:

Bryan Ruiz (FC Twente naar Fulham) - 12 miljoen euro

Van een van de duurste spelers van Fulham ooit hadden ze op Craven Cottage toch net iets meer verwacht dan wat de ex-FC Twente-speler liet zien. Nooit kon de flegmatieke voetballer écht overtuigen, al liet hij regelmatig mooie dingen zien. Beslissend was hij echter zelden en niet voor niets werd hij daarom verhuurd aan onder meer PSV.

Jason Davidson (Heracles Almelo naar West Bromwich Albion) - transfervrij

Tsja, kun je veel verwachten van een transfervrije speler die van Heracles Almelo overstapt naar de Premier League? Nee, dus. Vijfmaal zat hij bij de selectie, twee keer mocht hij minuten maken. Inmiddels speelt hij weer op het niveau waar hij thuishoort: bij FC Groningen in de Eredivisie.

Mike van der Hoorn (Ajax naar Swansea City) - 2,5 miljoen

De lange centrale verdediger veroorzaakte bij zijn basisdebuut meteen een strafschop. Niet echt een lekker begin bij de laagvlieger van de Premier League. Bij Ajax kwam hij voetballend vermogen te kort, in Engeland hoopte hij dat dát minder nodig zou zijn. Qua postuur past hij perfect in de Premier League, maar qua niveau vooralsnog niet. Al is het te vroeg om hem al helemaal af te schrijven.

Viktor Fischer (Ajax naar Middlesbrough) - vijf miljoen

Talentvol? Ja! Maar bij het gepromoveerde Middlesbrough hadden ze wellicht meer verwacht van het grote Deense talent dat ze bij Ajax weghaalden. De twaalf duels die hij speelden geven een ietwat vertekend beeld, want hij kwam gemiddeld slechts 33 minuten in actie per duel. Ze zullen hem nog wel even de tijd geven, maar net zo veel kansen als bij Ajax krijgt hij zeker niet.



Bij Oranje konden ze beiden vaker lachen dan in Engeland. AZ was de afgelopen jaren niet bijzonder gelukkig met transfers naar de Premier League. Zowel de overgang van Janssen als Berghuis werd (voorlopig) geen succes.

Flop:

Steven Berghuis (AZ naar Watford) - 6,5 miljoen

Bijna zeven miljoen voor een aanvaller die in zijn eerste jaar in Engeland niet een keer het net vond en slechts ruim driehonderd minuten speelde? Het is veel geld. Overigens is het ook niet zo gek dat Berghuis amper speelde, bij een club die zonder vleugelspitsen speelt. Nee, de overstap naar de Premier League is nog niet echt een succes gebleken voor Berghuis. Al twijfelt Watford om de Nederlander deze winter al terug te halen van Feyenoord. Wat hem betreft hoeft het waarschijnlijk niet.

Vincent Janssen (AZ naar Tottenham Hotspur) - 22 miljoen

Hele grote verwachtingen had iedereen van Janssen in dienst van de Spurs. Te hoge verwachtingen misschien wel. Want in het begin was iedereen nog vol lof over de werklust en het talent van de spits, maar hoe langer de doelpunten uitbleven, hoe groter de kritiek werd. Voor de vele miljoenen die Tottenham voor hem heeft neergeteld, hadden ze meer verwacht. Veel meer. Mauricio Pochettino geeft hem al amper speeltijd meer. Is Janssen nog te redden?

Siem de Jong (Ajax naar Newcastle United) - 7-9 miljoen

Voor liefst zes jaar tekende De Jong een contract bij Newcastle. Ze hadden duidelijk veel vertrouwen in hem. Maar je vraagt je bijna af wie destijds de medische keuring deed. De middenvelder annex aanvaller was in Engeland namelijk vaker geblesseerd dan dat hij meedeed. De dokters maakten overuren en waren even blij als opgelucht toen hij eindelijk vertrok. Ze kijken nu al op tegen hem moment dat hij terugkeert uit Eindhoven...

Memphis Depay (PSV naar Manchester United) - 34 miljoen + bonussen

Viel vooral op door zijn activiteiten buiten het veld. Nieuwe auto's, dure tassen en opvallende hoedjes. Wat deed de excentrieke aanvaller eigenlijk niet? Nou: goed voetballen. Onder Louis van Gaal haalde hij nooit zijn niveau van bij PSV en onder diens opvolger José Mourinho is hij helemaal persona non grata. Het wachten is dan ook op zijn uittocht bij Manchester.