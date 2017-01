Georgina Rodriguez: de vriendin van Cristiano Ronaldo

De geruchten gingen al enkele weken en nu blijkt het koppel al sinds eind november een setje. Samen werden ze nog niet gespot, maar maandag in Zürich mocht de Spaanse schone mee. De 21-jarige is geboren en getogen in Jaca in de provincie Huesca nabij de Pyreneeën. Ze leerde Cristiano Ronaldo kennen in de VIP-room van een Dolce & Gabbana evenement.





Todo esfuerzo tiene su recompensa. Bien merecido @Cristiano pic.twitter.com/DMjaMSCs2Q — Georgina Rodriguez (@GeorginaGuez) 11 januari 2017

Aansluitend zat ze al drie keer bij een thuiswedstrijd van Real Madrid op de tribune. Naar aanleiding van het FIFA Gala lanceerde ze ook een Twitteraccount. Daarop kreeg ze binnen een week al 1.414 volgers. Gaat goed dus. Hoe lang de relatie standhoudt, is afwachten.