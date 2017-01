Kraker bij loting kwartfinale Copa del Rey blijft uit

Barça, dat in de vorige ronde over twee wedstrijden met de grootste moeite wist af te rekenen met Athletic Bilbao, treft opnieuw een opponent uit het Baskenland. Deze keer Real Sociedad. Voor de Blaugrana overigens traditioneel een pittige opponent. FC Barcelona won voor het laatst in San Sebastian in 2007.





Real Madrid neemt het op tegen Celta de Vigo. Eerst thuis, een week later uit. Atlético speelt tegen SD Eibar. De laatste kwartfinale gaat tussen Alcorcon, de enige overgebleven club uit de Segunda División, en Deportivo Alavés. De duels worden op 18 en 25 januari afgewerkt.