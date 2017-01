Eredivisiedebuut Krul en Kluivert lonkt bij Ajax noodgedwongen

Dat bleek vrijdagmiddag op de persconferentie van de hoofdstedelingen. Onana was ook afwezig in of rond het trainingsveld. "Hij was vandaag te ziek om te komen", vertelde trainer Peter Bosz. "Ik weet niet hoe dat morgen ervoor staat. Als hij dan kan trainen, kan hij zondag ook spelen. Of hij mijn nummer één is? Ja." Al bestaat ook de kans dat Diederik Boer keept. Bosz wilde zich niet uitspraken over de reservekeeperpositie.





Bosz: 'Onana is ziek. Maar als hij morgen weer mee kan trainen, kan hij zondag ook spelen.' #pecaja — AFC Ajax (@AFCAjax) 13 januari 2017

Bosz: 'We staan vijf punten achter. Dat betekent dat we nog maar heel weinig punten mogen verspelen.' #pecaja — AFC Ajax (@AFCAjax) 13 januari 2017

Bosz op de vraag of Justin Kluivert zondag bij de selectie zit: 'Ja', aldus de trainer. #pecaja — AFC Ajax (@AFCAjax) 13 januari 2017

Bosz schrijft Onana nog niet af voor het uitduel met PEC Zwolle. "Kasper Dolberg was dinsdag ook ziek en was een dag later weer aanwezig." Justin Kluivert zit zondag zeker in de selectie. "Buiten Anwar El Ghazi en Amin Younes hebben we geen echte vleugelspelers. Bovendien is Bertrand Traoré naar de strijd om de Afrika Cup, heeft Pelle Clement last van zijn lies en is ook Václav Cerny geblesseerd."Bosz vindt dat PEC Zwolle kwalitatief beter is dan de ranglijst, waarop de club op een zestiende plaats bivakkeert, aangeeft. "Ze staan te laag. Het zat ze ook echt tegen met rode kaarten en ongelukkige strafschoppen. De afgelopen seizoenen stond PEC in de beginfase van het seizoen op de derde of vierde plaats, dat schept verwachtingen. Helemaal als je ook nog het KNVB-bekertoernooi en de strijd om de Johan Cruijff Schaal wint."PEC Zwolle en Ajax trappen zondag om 14.30 uur af in de Overijsselse hoofdstad.