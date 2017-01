Van Bronckhorst: “Vermeer zal over enkele weken bij de beloften spelen”

Kenneth Vermeer raakte in de voorbereiding op het huidige seizoen ernstig geblesseerd aan zijn achillespees. De eerste seizoenshelft stond voor de doelman in het teken van zijn herstel en tijdens het winterse trainingskamp in Marbella stond hij weer op het trainingsveld. Volgens Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, is de keeper op de goede weg terug.

“Hij heeft een goede week gemaakt in Marbella en is daar weer aangesloten bij de groep”, zegt de oefenmeester op de persconferentie. “Hij heeft delen van de training meegedaan met de andere jongens en zal deze week weer een stap verder gaan door in de partijspellen op doel te staan. Als hij dat goed doorstaat zal hij wedstrijdritme gaan opdoen bij de beloften.”



“Ik heb geen specifieke datum in mijn hoofd wanneer hij weer volledig fit is”, vervolgt hij. “Als hij de stappen blijft zetten zoals hij dat nu doet, zal hij over een aantal weken een wedstrijd spelen en daardoor ook weer in beeld komt voor het eerste elftal. Dan wordt het een concurrentiestrijd tussen Kenneth en Brad Jones, zoals dat bij iedere positie zo is.”