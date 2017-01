Feyenoord vol vertrouwen richting competitiehervatting

“Het is moeilijk te zeggen dat we geen kampioenskandidaat zijn en zo voelt dat ook”, zegt de oefenmeester op de wekelijkse persconferentie. “Het geeft alleen maar energie om op deze weg verder te gaan. Of een titelkandidaat hetzelfde is als een titelfavoriet? Favoriet ben je door het spel wat je laat zien en dat zullen we hopelijk tot het einde van het seizoen volhouden. We hebben de laatste jaren gezien dat er veel kan gebeuren in een competitie, zelfs op de laatste speeldag. Daar zullen we klaar voor moeten zijn.”



“Ik heb vertrouwen in het team en denk dat de spelers dat vertrouwen ook hebben. Je merkt dat aan iedereen, van speler één tot speler 29. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen en iedereen heeft zijn rol om dat doel te verwezenlijken. Als je minder minuten maakt dan je gewend bent, is dat natuurlijk niet makkelijk. Juist dat soort spelers geven sfeer aan de groep. Deze groep doet dat hartstikke goed.”