PSV-trainer Cocu hoopt nog buitenkansje te strikken

De oefenmeester van de Eindhovenaren gaf tijdens de wekelijkse persconferentie aan dat de club niet heel actief op zoek is naar een nieuwe aanwinst, 'maar wel ogen en oren openhoudt'. De transfermarkt is tot en met 31 januari open. Na het vertrek van Luciano Narsingh donderdag naar Swansea City, zit PSV niet al te breed in de aanvallers.



Cocu wil dat beeld overigens niet te groot maken en wijst op een aantal blessures, die binnenkort verdwenen moeten zijn. "We hebben met Luuk de Jong, Gastón Pereiro, Steven Bergwijn, Florian Jozefzoon, Jürgen Locadia en Oleksandr Zinchenko een aantal mogelijkheden en daarnaast zijn de afgelopen periode ook Sam Lammers en Luiz Beto da Silva bij ons actief geweest op de trainingen."





Cocu over mogelijke versterkingen: 'We zijn niet heel actief bezig met versterkingen, maar kijken altijd naar buitenkansjes.' #psvexc — PSV (@PSV) 13 januari 2017

Cocu: 'Zinchenko en Bergwijn zullen de wedstrijd morgen niet halen. Zij zijn er volgende week waarschijnlijk weer bij.' #psvexc — PSV (@PSV) 13 januari 2017

"Als iemand ons versterkt, zullen we daar zeker naar kijken. Andersom moeten we ook rekening houden met de mogelijkheden en spelers die we al hebben. Het halen van een speler heeft altijd gevolgen." PSV heeft in principe de middelen om een speler te huren of aan te trekken, maar Cocu maakte niet de indruk dat de club op heel korte termijn iets gaat doen.PSV mist in de thuiswedstrijd tegen Excelsior van zaterdag naast Zinchenko en Locadia overigens ook Bergwijn. De Jong Oranje-international ondervindt nog te veel hinder van een knieblessure om te kunnen spelen. Zinchenko heeft last van een kuit en Locadia revalideert nog van een knie-operatie.Bergwijn en Zinchenko zijn volgende week weer inzetbaar, als PSV thuis tegen sc Heerenveen speelt. Locadia heeft nog wat meer tijd nodig. Daardoor zullen Sam Lammers en Luiz 'Beto' da Silva van Jong PSV zaterdag bij de wedstrijdselectie zitten. Héctor Moreno en Siem de Jong zijn gewoon inzetbaar, bevestigde Cocu.