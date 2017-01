"Danny Blind blokkeerde transfer Gareth Bale naar Ajax"

Gareth Bale in het shirt van Ajax? Dat was mogelijk geweest. Toenmalig technisch directeur Danny Blind hield de komst van het krachtmens uit Wales echter tegen.

Dat vertelt Darko Bodul, oud-speler van Ajax, in een interview met Spox.com. De 28-jarige aanvaller, inmiddels onder contract bij het Russische Amkar Perm, haalt een situatie uit 2009 aan. Tottenham Hotspur wilde de Kroaat toen graag aantrekken. De Spurs boden Bale aan als wisselgeld, maar Blind hield de deal tegen.



"Bijna was de transfer rond", vertelt Bodul. Martin Jol (toenmalige hoofdtrainer, red.) wilde als ruil een speler uit het tweede elftal vastleggen. Hij noemde Gareth Bale. Blind hield de transfer tegen, omdat hij mij niet wilde laten gaan. Ajax zag veel potentie in mij. Helaas heb ik dat niet kunnen invullen."



Nu vindt Bodul het ook een bijzondere anekdote. "Natuurlijk. Nu speelt Bale bij Real Madrid en is hij een van de duurste voetballers aller tijden. Dit verhaal zal ik vast later nog een keer aan mijn kleinkinderen vertellen."



Het hele artikel met Bodul is hier te lezen.