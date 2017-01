Video: Pogba verstoort interview met Zlatan en Henry

Sky Sports bracht de Franse en Zweedse legende bij elkaar als voorbeschouwing op Super Sunday. Zo speelt Manchester United dan tegen Liverpool. Waar in het begin het interview nog de serieuze kant op lijkt te gaan, komt al snel Paul Pogba in beeld.



Dat niet alleen. De duurste voetballer van de wereld bemoeit zich wel erg intensief met het interview. Als Pogba eenmaal uit beeld is, wordt het vraaggesprek gelukkig wel serieus. Zo verklaart Ibrahimovic tegenover de Franse international waarom hij niet naar China vertrekt. Ook andere zaken komen aan bod.