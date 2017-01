'Chelsea wil Payet verlossen bij West Ham'

Een oplossing lijkt nabij. Volgens The Sun heeft Chelsea zich gemeld voor de Franse international. The Blues zouden in eerste instantie geïnteresseerd zijn in Arturo Vidal van FC Bayern München. Nu die aankoop niet door lijkt te gaan, heeft manager Antonio Conte volgens de Engelse boulevardkrant zijn zinnen gezet op Payet.



Manager Slaven Bilic van West Ham wil zijn Franse sterspeler echter niet verkopen. Eerder gingen hij en de clubleiding al niet akkoord met een aanbod van bijna 23 miljoen euro van Olympique Marseille.