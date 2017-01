Zwangere mevrouw Lewandowski steelt de show

Zwanger, maar daarom niet minder sierlijk. Anna Lewandowska was deze week de ster op de rode loper van het 82e Poolse Sportgala in Warschau.

De vrouw van Robert Lewandowski was de hele avond met een lach op haar gezicht te zien. Ze poseerde voor menig camera. Helaas voor haar eindigde de avond niet helemaal feestelijk. Want Robert Lewandowski, spits van FC Bayern München, werd niet verkozen tot Sporter van het Jaar.



Die eer was weggelegd voor Anita Wlodarczyk, de olympisch kampioene hamerslingeren. Lewandowski maakte vorige maand na een doelpunt in de Bundesliga openbaar dat hij vader wordt. Hij verstapte een bal onder zijn shirt en stak een duim in zijn mond.





Gala Mistrzów Sportu 2017. #przegladsportowy @_rl9 #warsaw #sport#prezesolimpiadspecjapnych #healthy #healthyplanbyann #6months #pregnant #happy #AnnaLewandowska @olimpiadyspecjalnepolska Een foto die is geplaatst door Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) op 7 Jan 2017 om 2:41 PST