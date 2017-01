ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Klaas-Jan Huntelaar

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 13: Klaas-Jan Huntelaar



Klaas-Jan Huntelaar terug in de Amsterdam ArenA? Het is de droom van iedere Ajax-supporter. 'The Hunter', met een aflopende verbintenis bij Schalke 04, staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij zijn oude liefde. Hij speelde tussen 2006 en 2008 in de hoofdstad en is nog steeds mateloos populair bij de aanhang.



''Aan het einde van het seizoen ga ik rustig kijken. Het moet voor Ajax en voor mij passen. Ik concentreer me nu op Schalke en op fit worden'', houdt de ervaren spits een slag om de arm in gesprek met De Telegraaf. Huntelaar viert later dit jaar zijn 34ste verjaardag, maar moet nog moeiteloos meekunnen in de Nederlandse competitie.



Stelling: Ajax moet er alles aan doen om Huntelaar aankomende zomer terug te halen.